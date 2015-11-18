Розвідка повідомила про ризик початку локальних боїв на Донбасі

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, 17 листопада ц. р. противником здійснено 22 обстріли зі стрілецької зброї (у т.ч. РПГ, АГС), 82-мм мінометів та БМП-2, з них 20 – у районах Красногорівка, Мар’їнка, Опитне, Піски (Донецький напрямок), два – Новотошківське (Сєвєродонецький напрямок).

«У районі Новотошківське відбулось бойове зіткнення між ДРГ противника та підрозділом ЗС України», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що триває інформування ОБСЄ щодо порушення противником Мінських домовленостей. Представникам Місії надана інформація про наявність у районах Степове, Алчевськ, Донецьк, Макіївка танків, артилерійських систем противника калібром понад 100-мм (САУ).

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«Основні зусилля противника були зосереджені: на веденні розвідки сил АТО з активним залученням диверсійних розвідувальних груп на Новоайдарському, Слов’янському та Волноваському напрямках, спостережних постів, розвідувальних підрозділів бригад першого ешелону та засобів радіоелектронної розвідки ЗС РФ; на посиленні підрозділів першого ешелону на Донецькому напрямку; на приховуванні озброєння та військової техніки в заборонених Мінськими домовленостями районах на Новоайдарському, Слов’янському та Донецькому напрямках», - зазначається в повідомленні.

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Розвідники також повідомляють, що 16 листопада ц.р. до Іловайська прибув залізничний ешелон у складі восьми вагонів з боєприпасами та чотирьох цистерн з пально-мастильними матеріалами.