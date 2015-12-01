Ввечері бойовики знову обстрілювали Донецький напрямок, але ніч у зоні АТО минула спокійно - штаб

З 18.00 вчорашнього дня бойовики продовжили неприцільні обстріли українських позицій на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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"З гранатометів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Пісках, Мар’їнці, Красногорівці та Авдіївці. Близько 18 години на Артемівському напрямку один раз обстріляли зі стрілецької зброї Майорськ", - йдеться у повідомленні.

Після 23.40 до 6.00 ранку ніч у зоні проведення АТО пройшла спокійно.