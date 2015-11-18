Бойовики традиційно зосередили вогонь на Донецькому напрямку: обстрілювали з великокаліберної зброї
19:21, 18 листопада 2015Війна
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Сьогодні бойовики, як і в попередні дні, зосередили основний вогонь на Донецькому напрямку.
REUTERS
Про це повідомив прес-центр АТО у Facebook.
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"З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони вели неприцільний вогонь по Авдіївці, Опитному, Красногорівці, Новгородському, Мар’їнці та Первомайському. Двічі з гранатометів та великокаліберних кулеметів на Артемівському напрямку стріляли у бік Лозового та Троїцького", - йдеться у повідомленні.
Загалом зафіксовано 17 обстрілів, з яких два - на Артемівському напрямку та 15 – на Донецькому.
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