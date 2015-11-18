Бойовики традиційно зосередили вогонь на Донецькому напрямку: обстрілювали з великокаліберної зброї

Про це повідомив прес-центр АТО у Facebook.

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"З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони вели неприцільний вогонь по Авдіївці, Опитному, Красногорівці, Новгородському, Мар’їнці та Первомайському. Двічі з гранатометів та великокаліберних кулеметів на Артемівському напрямку стріляли у бік Лозового та Троїцького", - йдеться у повідомленні.

Загалом зафіксовано 17 обстрілів, з яких два - на Артемівському напрямку та 15 – на Донецькому.