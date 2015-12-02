Бойовики очікують на прибуття "особливо важливого вантажу" з Росії - Тимчук

Народний депутат, керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук повідомляє, що терористи очікують прибуття на станцію "Краснодон" (Луганська область) ешелону з боєприпасами й "особливо важливий вантаж" із Російської Федерації.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожБойовики атакували українських військових у районі Авдіївки - штаб АТО

"На залізничну станцію прибув автокран і вантажні автомобілі з причепами. Крім боєприпасів, із ешелоном прибуде "особливо важливий вантаж" (даних про характер вантажу в даний момент немає)", - повідомив Тимчук.

Він також зазначив, що різко була посилена охорона залізничної станції, фіксується велика кількість співробітників МДБ («Міністерство держбезпеки» - УНІАН)" терористів у цивільному.