"Російська залізниця" везе бойовикам в Дебальцеве "особливо важливий" вантаж – Тимчук
09:36, 30 липня 2015Війна
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На території окупованого Донбасу в Дебальцевому бойовики очікують на прибуття "особливо важливого" вантажу з Росії, який буде доставлено залізницею.
REUTERS
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний опір", народний депутат України Дмитро Тимчук.
"Очікується прибуття особливо важливого вантажу до н. п. Дебальцеве з РФ (перевізник - "Російські залізниці"). Даних про вміст вантажу на даний момент немає", - йдеться в повідомленні.
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Наголошується, що для зустрічі вантажу в район залізничного вокзалу прибув підрозділ добре озброєних і оснащених військовослужбовців ЗС РФ, близько 90 осіб, на 3 БТР-80, 1 БРДМ-2, 5 армійських вантажних автомобілях.
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