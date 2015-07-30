"Російська залізниця" везе бойовикам в Дебальцеве "особливо важливий" вантаж – Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний опір", народний депутат України Дмитро Тимчук.

"Очікується прибуття особливо важливого вантажу до н. п. Дебальцеве з РФ (перевізник - "Російські залізниці"). Даних про вміст вантажу на даний момент немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБойовики відновлюють залізничні станції "Іловайськ" і "Дебальцеве" для перевезення зброї

Наголошується, що для зустрічі вантажу в район залізничного вокзалу прибув підрозділ добре озброєних і оснащених військовослужбовців ЗС РФ, близько 90 осіб, на 3 БТР-80, 1 БРДМ-2, 5 армійських вантажних автомобілях.