Бойовики обстріляли Опитне, Піски та район Авдіївки - штаб АТО

З 18.00 години вчорашнього дня до опівночі терористи здійснили 6 обстрілів українських позицій на Донецькому та Артемівському напрямках.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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"З автоматичних гранатометів та стрілецької злочинці вели вогонь по Опитному, Пісках та в районі Авдіївки. А з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Майорську та Артемовому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні вночі бойовики провели два обстріли зі стрілецької зброї в напрямку селища Піски.