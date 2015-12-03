Бойовики обстріляли Опитне, Піски та район Авдіївки - штаб АТО

07:57, 03 грудня 2015
Війна
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Сьогодні вночі бойовики провели два обстріли зі стрілецької зброї в напрямку селища Піски.

REUTERS

З 18.00 години вчорашнього дня до опівночі терористи здійснили 6 обстрілів українських позицій на Донецькому та Артемівському напрямках.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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"З автоматичних гранатометів та стрілецької злочинці вели вогонь по Опитному, Пісках та в районі Авдіївки. А з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Майорську та Артемовому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні вночі бойовики провели два обстріли зі стрілецької зброї в напрямку селища Піски.

З 18.00 години вчорашнього дня до опівночі терористи здійснили 6 обстрілів наших позицій на Донецькому та Артемівському ...

Posted by Прес-центр штабу АТО on 2 грудня 2015 р.

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