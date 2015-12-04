Бойовики активно посилюють тактичні групи в районі Горлівки та Ясинуватої - Тимчук

Терористи активно посилюють свої тактичні групи в районі Горлівки та Ясинуватої.

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці Facebook.

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«У район н. п. Горлівка активно прибуває вантажний транспорт з боєприпасами (по 10-15 машин на добу), також зафіксовано перекидання бронетехніки (за добу - 4 од. БМП-1,2 та 2 од. МТ-ЛБ). У районі н. п. Крута Балка (Ясинуватський район) бойовики зосередили не менше посиленої роти з бронетехнікою (8-9 ББМ - в основному МТ-ЛБ, кілька БТР і БМП, 1 БРДМ-2) і мінометами (5-6 одиниць 82-мм та 2 од. 120-мм). Також у цьому районі зафіксована батарея 100-мм протитанкових гармат МТ-12 (замаскована в приватному секторі)», - написав Тимчук.