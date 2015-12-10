Бойовики за день 25 разів обстріляли позиції українських військових - штаб АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО в Фейсбук.

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"Сьогодні бандформування російсько-терористичних військ не припиняли вдаватися до збройних провокацій в зоні проведення АТО. Всього протягом дня бойовики відкривали вогонь 25 разів", - йдеться в повідомленні.

Найбільше порушень умов припинення вогню з боку бойовиків зафіксовано на Донецькому напрямку.

"Там бойовики зі стрілецької зброї кілька разів обстрілювали наші позиції в Пісках, з гранатометів і великокаліберних кулеметів - Опитному та Новгородському. Також в районі Новгородського активно працював ворожий снайпер", - наголошується в повідомленні.

На Маріупольському напрямку бойовики з великокаліберних кулеметів і гранатометів били по Старогнатівці та Гранітному.

На Артемівському напрямку з ручних протитанкових гранатометів бойовики обстріляли українських військових в Майорському і Зайцевому, а поблизу Луганського в українських захисників намагався поцілити снайпер.

У Луганській області зафіксовано один обстріл з великокаліберного кулемета в районі селища Нижньотепле.