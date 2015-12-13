Бойовики 15 разів обстрілювали сили АТО впродовж дня

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

"Сьогодні бойовики проросійських гібридних бандформувань не припинили вдаватись до збройних провокацій проти сил АТО. Прицільним вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів вони обстріляли позиції українських захисників в Новгородському та Опитному, що неподалік Донецька. Також там активно працювали снайпери загарбників", - сказано у ньому.

На цій же ділянці лінії розмежування сторін - в районі Красногорівки - бойовики цілеспрямовано намагались поцілити бійців сил АТО з 82-мм мінометів.

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Крім того, прицільні обстріли українських позицій з гранатометів знову були зафіксовані поблизу Зайцевого.

"Кремлівські найманці вели неприцільний вогонь із стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів в районі Пісків, Опитного, Новгородського, Майорська, Луганського та Зайцевого", - зазначається також у повідомленні.

Всього впродовж дня зафіксовано понад 15 випадків застосування зброї з боку НЗФ.

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