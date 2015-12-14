Російський бойовик засвітив у соцмережах інформацію про втрати "своїх" на Донбасі - ЗМІ

Про це 24-річний Роман Соколов написав на своїй сторінці в соціальній мережі, повідомляють Новости Донбасса.

За його словами, у групі бойовиків, що воювали - 17 уродженців Калмикії. Сам він також у соціальній мережі позначив рідне місто - столицю республіки місто Еліста.

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У 2010-2012 рр. служив у 7-й роті військово-десантних військ міста Пскова (РФ). Соколов в коментарі під фотографіями покійного командира з позивним «Бай» також зізнався, що найбільші втрати його група зазнала у м. Дебальцеве.

За фотографіями, викладеним Соколовим в мережу можна зробити висновок, що він був під час збройного конфлікту в Дебальцеве, Горлівці (Донецька область), Луганську і Перевальську (Луганська область).

Також Соколов в коментарі написав, що зараз він вдома, але планує повернутися в Україну 28 грудня.

Бойовик виклав у мережу фото його покійного командира «Бая». Байр Горяев - уродженець Яшкульского району республіки Калмикія. Народився 4 грудня 1980 року. Служив у незаконному озброєному угрупованні «Всевелике Військо Донське» в Луганській області. Прибув воювати на Донбас 26 серпня 2015 року. Імовірно, загинув 6 жовтня. Тіло було знайдено 8 листопада.

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У повідомленнях сепаратистських пабліків у соціальних мережах також повідомляється, що у Горяєва була вагітна дружина і четверо прийомних дітей.