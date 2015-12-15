На Донбасі з'явився російський офіцер, причетний до розстрілу сім'ї в Гюмрі - розвідка

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони України.

За наявною інформацією, ним виявився полковник ЗС РФ Рузинський Андрій Юрійович.

Наголошується, що попереднім місцем служби полковника Рузинського був контингент ЗС РФ на території Вірменії (м.Гюмрі). Перебуваючи на посаді командира 102 військової бази ЗС РФ (Гюмрі) Рузинський провокував загострення азербайджано-вірменського конфлікту, заявляв про необхідність силового вирішення Нагірно-Карабаського конфлікту та, зокрема, був особисто причетний до ситуації із розстрілом військовослужбовцями його частини вірменської родини.

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"На сьогодні полковник Рузинський А.Ю. за досягнуті високі показники у своїй злочинній діяльності на сході України розглядається командуванням ЗС РФ на посаду начальника штабу 2 АК", - йдеться у повідомленні розвідки.

Раніше розвідка повідомляла, що за агресію на Донбасі особисто відповідають заступник начальника Генштабу збройних сил РФ генерал-полковник Сергій Істраков та генерал-лейтенант Михайло Теплинський.