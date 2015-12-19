Ситуація в зоні АТО: з початку доби бойовики 35 разів обстріляли українських військових

З початку доби бойовики незаконних збройних формувань у зоні проведення антитерористичної операції здійснили 35 збройних провокацій проти українських військових.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

«Під прицільні обстріли ворожих снайперів потрапили позиції підрозділів сил АТО в районі Новгородського та Луганського, що на Горлівсько-Світлодарській дузі», - зазначається у повідомленні.

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Також на Луганщині бойовики зі стрілецької зброї прицільно били по Нижньотеплому. На цій самій ділянці лінії розмежування сторін загарбники застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномет калібру 120 мм, а по населеному пункту Донецький – 82-мм міномет.

У штабі підкреслили, що «найбільш активно бойовики намагаються спровокувати українських воїнів на відкриття вогню у відповідь неподалік тимчасово окупованого Донецька. Близько 20 разів проросійські гібридні бандформування зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілювали Піски, Опитне та Авдіївку».

Окрім того, продовжуються провокації із застосуванням неприцільного вогню поблизу Горлівки. «Зокрема, з автоматичних станкових гранатометів кремлівські найманці двічі гатили по Зайцевому, великокаліберних кулеметів – по Троїцькому, стрілецької зброї – по Новгородському», - зауважили у штабі.

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Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 18 грудня, бойовики здійснили 59 обстрілів позицій українських військ, п'ятеро бійців дістали поранення, загиблих немає.