Ситуація в зоні АТО ускладнюється: за добу бойовики 59 разів обстріляли українські позиції – штаб

Ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою, з певними ознаками до ускладнення. Про це на сторінці у Фейсбук повідомляє прес-центр АТО.

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Впродовж минулої доби, 18 грудня, бойовики здійснили 59 обстрілів позицій наших військ на значній ділянці розмежування сторін.

За уточненими даними штабу АТО, вчора близько опівдня проросійські незаконні збройні формування двічі застосували переносні версії РСЗВ "Град-П". По позиціях українських захисників в районі Троїцького, що на Луганщині, загарбниками неприцільно запустили 7 реактивних некерованих снарядів.

Інтенсивність збройних провокацій з боку підконтрольних владі Російської Федерації гібридних бандформувань значно зросла із настанням сутінок.

З 18:00 вчорашнього дня і по цей час зафіксовано близько 40 обстрілів в бік українських опорних пунктів, 6 з яких після опівночі.

З 82-мм мінометів бойовики по два рази били в напрямку Зайцевого та Красногорівки. Також позиції сил АТО в районі Мар’їнки та Красногорівки ввечері потрапили під інтенсивний прицільний вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів, великокаліберних кулеметів та зенітних установок. Задля збереження власного життя та безпеки місцевих мешканців українські воїни змушені були відкрити вогонь у відповідь з незабороненого озброєння, після чого загарбники припинили обстріли.

Окрім того, біля тимчасово окупованого Донецька бойовики зі стрілецької зброї та гранатометів неодноразово били по українських позиціях біля Авдіївки та в Пісках. Біля Горлівки під вогонь прокремлівських бойовиків з такого ж озброєння потрапили Майорськ, Зайцеве, Новоселівка та Новгородське.

Тричі за ніч зі стрілецької зброї бандити били по Широкиному.

Після опівночі постріли з тимчасово окупованих територій в бік сил АТО лунали лише у Пісках та Авдіївці.