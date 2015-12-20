Росія не може "віддати на поталу" націоналістам російськомовне населення Донбасу – Путін

Про це президент РФ Володимир Путін заявив в інтерв'ю, що ввійшло до документального фільму "Світобудова" на одному з російських каналів.

За словами Путіна, Захід, як і раніше вважає, що "потрібно трохи натиснути на Росію, щоб вона йому чимось десь поступилася".

"Не наша справа наступати десь або на чомусь наполягати, ми виходимо тільки з одного – що не можемо віддати на поталу націоналістам тих людей, які проживають на південному сході України", - сказав президент РФ, уточнивши, що йдеться про все російськомовне населення Донбасу, "яке орієнтується на Росію".

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Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн застосували санкції до Росії.

Західні країни вимагають від РФ виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, головні з яких – припинення вогню, виведення військ з території Донецької і Луганської областей, передача полонених, повернення українським прикордонникам контролю над ділянкою українсько-російського кордону на Донбасі.