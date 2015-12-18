Клімкін: Мінських переговорів недостатньо для вирішення ситуації на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після засідання уряду.

"Росія має виконати те, що вона не виконала, в першу чергу в плані безпеки і в плані гуманітарного виміру... На вищому рівні будуть відповідні розмови, яким чином (діяти далі). Але з'їхати Росії з домовленостей 100% не вдасться і просто сказати, що закінчується рік, і тепер ми маємо придумати щось інше - так не буде", - сказав глава зовнішньополітичного відомства.

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За словами Клімкіна, це може бути розмова на міністерському рівні.

"Те, що відбувається в Мінську - цього не вистачає, будемо дивитися", - зазначив міністр.

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