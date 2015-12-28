7 російських військових загинули та 12 поранені у недавніх боях на Донеччині - розвідка

Про це йдеться у повідомленні ГУ розвідки Міноборони.

"Встановлено чергові втрати особового складу ЗС РФ. 25 грудня до Донецька доставлені 7 тіл загиблих та 12 поранених, які брали участь у збройних зіткненнях у районах Майорська та Мар’їнки", - сказано у ньому.

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Крім того, Міноборони повідомляє, що 26 грудня до Москви з метою отримання вказівок від кремлівських кураторів відбули так звані "лідер ДНР" Олександр Захарченко та "секретар ради безпеки ДНР" Олександр Ходаковський.