7 російських військових загинули та 12 поранені у недавніх боях на Донеччині - розвідка
13:21, 28 грудня 2015Війна
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Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляє про загибель 7 російських військових у боях біля Майорська (підконтрольна Україні околиця Горлівки) та міста Мар'їнка Донецької області.
Розвідка заявляє про 7 загиблих напередодні військових РФ на Донеччині / Facebook/Vyacheslav Abroskin
Про це йдеться у повідомленні ГУ розвідки Міноборони.
"Встановлено чергові втрати особового складу ЗС РФ. 25 грудня до Донецька доставлені 7 тіл загиблих та 12 поранених, які брали участь у збройних зіткненнях у районах Майорська та Мар’їнки", - сказано у ньому.
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Крім того, Міноборони повідомляє, що 26 грудня до Москви з метою отримання вказівок від кремлівських кураторів відбули так звані "лідер ДНР" Олександр Захарченко та "секретар ради безпеки ДНР" Олександр Ходаковський.
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