В останній день року бойовики суттєво знизили активність - штаб

Сьогодні, 31 грудня, проросійські гібридні бандформування суттєво знизили свою активність.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Зранку бойовики відкривали по українським захисникам прицільний снайперський вогонь біля Новгородського та Пісків", - йдеться у повідомленні.

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Після опівдня по позиціях в районі Пісків загарбники неприцільно стріляли з великокаліберних кулеметів, біля Опитного - зі стрілецької зброї.

Всього, за день зафіксовано чотири епізоди порушення окупантами режиму "повної тиші".

"На цю мить, з 14.00 години, в зоні проведення АТО тихо", - зазначили у штабі.