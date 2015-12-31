В останній день року бойовики суттєво знизили активність - штаб

21:24, 31 грудня 2015
Війна
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Після опівдня по позиціях в районі Пісків загарбники неприцільно стріляли з великокаліберних кулеметів, біля Опитного - зі стрілецької зброї.

Військові / Фото УНІАН

Сьогодні, 31 грудня, проросійські гібридні бандформування суттєво знизили свою активність. 

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Зранку бойовики відкривали по українським захисникам прицільний снайперський вогонь біля Новгородського та Пісків", - йдеться у повідомленні. 

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Після опівдня по позиціях в районі Пісків загарбники неприцільно стріляли з великокаліберних кулеметів, біля Опитного - зі стрілецької зброї.

Всього, за день зафіксовано чотири епізоди порушення окупантами режиму "повної тиші".

"На цю мить, з 14.00 години, в зоні проведення АТО тихо", - зазначили у штабі.

Зведення прес-центру штабу АТО станом на 18.00 31.12. 2015 року:Сьогодні проросійські гібридні бандформування суттєво ...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 31 грудня 2015 р.

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