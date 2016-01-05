У Новоазовську бойовики вчинили п'яний дебош зі стріляниною у нічному клубі, один терорист загинув - АП
13:02, 05 січня 2016Війна
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У місті Новоазовськ Донецької області бойовики вчинили п'яний дебош зі стріляниною в одному з нічному клубів, в результаті чого одна особа загинула.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, бойовик так званої "3-ї окремої мотострілецької бригади" бандформування "ДНР" влаштував п'яний дебош у місцевому нічному клубі, побивши його працівників. У подальшому між п'яними бойовиками відбулась перестрілка, внаслідок чого один з них помер", - сказав Мотузяник.
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