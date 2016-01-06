Ситуація в зоні АТО: в районі Майорська бойовики обстріляли військових із 82-мм мінометів

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Найбільша кількість обстрілів бойовиками українських позицій зафіксована на Горлівсько-Світлодарській дузі.

«Зокрема, загарбники неодноразово відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в бік українських воїнів, які несуть службу в районі Новгородського, Зайцевого, Миронівського, Луганського та Троїцького», - йдеться у повідомленні штабу АТО.

Окрім того, українські опорні пункти поблизу Луганського були неприцільно обстріляні з автоматичних станкових гранатометів, позиції південніше Троїцького – двічі зі станкових протитанкових гранатометів.

«Але найбільш яскравою збройною провокацією, яку вчора бандити намагались вчинити проти наших захисників, є прицільний обстріл окупантами позицій сил АТО в районі Майорська. При цьому, кремлівські найманці півгодини гатили з 82-мм мінометів та гранатометів різних систем», - зазначають у прес-центрі АТО.

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Біля Донецького аеропорту проросійські бандформування вчора ввечері неприцільно били зі стрілецької зброї та зенітної установки по Пісках.

За даними штабу АТО, всього, впродовж минулої доби зафіксовано 23 епізоди порушення бойовиками режиму «повної тиші».

З початку поточної доби бойовики лише один раз, близько 4.00 години ранку, зі стрілецької зброї хаотично обстріляли Піски.