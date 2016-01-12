Розвідка зафіксувала заборонене озброєння біля 6 окупованих міст Донбасу

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Зазначається, що представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ надана інформація про наявність у районі Дебальцевого, Макіївки, Докучаєвська (Донецька область), Кіровська, Петровського та Стаханова (Луганська область) забороненого Мінськими домовленостями озброєння - танків, артилерійських систем калібром понад 100 мм (САУ) та 122-міліметрових реактивних систем залпового вогню «Град».

Повідомляється, що 11 січня бойовики здійснили 35 обстрілів зі стрілецької зброї, гранатометів і 120/82-мм мінометів, з яких: 2 - Кримське (Сєвєродонецький напрямок); 16 - Луганське, Новгородське, Майорск, Троїцьке (Слов'янський напрямок); 15 - Опитне, Піски, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка (Донецький напрямок); 1 - Гранітне (Волноваський напрямок); 1 - Водяне (Маріупольський напрямок).

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Розвідка відзначає, що протягом минулої доби зусилля супротивника були зосереджені на перегрупуванні/посиленні передових підрозділів на Слов'янському та Донецькому напрямках; підтримці угрупування російських окупаційних військ в готовності до негайного залучення; прихованому розміщенні забороненого Мінськими домовленостями озброєння на Слов'янському та Донецькому напрямках; проведенні планових заходів бойової підготовки.

«Російське окупаційне командування демонструє зневагу до потреб найманців з числа жителів окупованих територій. Встановлені факти ігнорування командирами звернень членів сімей бойовиків про надання допомоги на поховання загиблих учасників збройних формувань», - йдеться також у повідомленні.

Крім того, зафіксовані чергові випадки непокори і невиконання наказів командування з боку молодшого начальницького складу окупаційних військ.

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