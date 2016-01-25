Командування двох армійських корпусів військ РФ приховує реальну кількість своїх втрат на Донбасі - розвідка

Про це повідомляє ГУР Міноборони України.

"Командуванням 1 і 2 АК противника проводяться заходи, спрямовані на приховування реальної кількості втрат особового складу. Так, командирам підрозділів наказано враховувати у звітній документації безповоротні втрати (загиблі особи) як санітарні (поранені, що перебувають на лікуванні). В подальшому, з метою вирівнювання статистичних даних щодо людських втрат, сфальсифіковані "санітарні втрати" обліковуються як безповоротні", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, українська розвідка повідомляє, що ситуація в зоні АТО 25 січня залишається складною.

"Бойовики продовжують вогневий вплив, протягом доби скоєно 29 обстрілів зі стрілецької зброї, гранатометів і зенітних установок, з них 7 в районі населених пунктів Луганське, Зайцеве, Новгородське (слов'янський напрямок); 22 - Авдіївка, Опитне, Піски, Мар'їнка (донецький напрямок)", - передає ГУР Міноборони.

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Як повідомляв УНІАН, раніше біля Маріїнки бойовики накрили опорний пункт сил АТО вогнем з гранатомета, стрілецької зброї та зенітної установки.