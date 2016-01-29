У Луганській області бойовики накрили вогнем з протитанкової ракети позиції сил АТО

Як йдеться у повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, 28 січня о 7:00 з боку с. Сміливе (підконтрольне так званій «ЛНР») терористи обстріляли з протитанкової ракети (ПТКР) та зі стрілецької зброї позиції 24-ї окремої механізованої бригади в районі с. Кримське Новоайдарського району.

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«Інформація про потерпілих і руйнування не надходила. Незважаючи на відносну тишу, терористи окремими групами складають так звані «іспити» ДРГ, обстрілюючи українських військових», - зазначив керівник Луганської обласної ВЦА Георгій Тука.