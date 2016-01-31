На Житомирщині пройшли масштабні навчання ЗСУ (фото)

Про це повідомляє "5 канал".

На навчаннях були присутні високопоставлені офіцери ЗСУ, в тому числі начальник Генерального штабу Віктор Муженко, командувач Высокомобильными десантними військами Михайло Забродський, командувач Силами спеціальних операцій Ігор Луньов.

Читайте такожНадання Україні Javelin спричинить збільшення військової присутності РФ на Донбасі – генерал США

В п'ятницю, 29 січня, бійці відпрацювали бойові дії в обороні. У суботу, 30 січня, була відпрацьована наступальна операція із застосуванням авіації і артпідготовкою.

Читайте такожРада спростила процедуру надання громадянства іноземцям, які служать у ЗСУ

За словами командира 80-ї аеромобільної бригади Андрія Ковальчука, маневри проводилися в умовах максимально наближених до бойових. При плануванні навчальних операцій був врахований досвід АТО на Донбасі, багато бійців, які взяли участь у навчаннях, є учасниками бойових дій.

Начальник Генштабу Муженко повідомив, що в 2015 році ЗСУ провели 15 масштабних навчань, а на цей рік заплановано не менше, ніж у минулому.