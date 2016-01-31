Розвідка: Бойовики на Донбасі застрелили двох мирних мешканців

На теріторіях Донбасу, тимчасово окупованих проросійськими бойовиками, двоє місцевих жителів загинули внаслідок обстрілів з боку терористів.

Про це 31 січня повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, передає Українська правда. Читайте такожБіля Маріуполя бойовики з мінометів обстріляли селище Водяне "Внаслідок застосування так званими правоохоронцями стрілецької зброї у громадських місцях загинуло двоє місцевих жителів", - зазначили у ГУР МОУ. Зазначено, що командування 1 АК "вживає заходів для приховування злочину".

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