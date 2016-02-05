Розвідка назвала число загиблих у боях на Донбасі росіян

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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"У розпорядженні Головного управління розвідки після проведеної роботи є документи, які реально підтверджують загибель або поранення російських військовослужбовців на території України. Ми провели такий аналіз і чітко встановили статистичні дані щодо загиблих та поранених за період з січня по вересень 2015 року. За даними ГУР, за цей період на території України зі складу 1 та 2 АК загинуло 627 осіб, отримали поранення різних ступенів 2155 осіб", - додав Скібіцький.

За його словами, інформація стосується росіян, які загинули під час ведення бойових дій, і входили до складу 1 та 2 армійських корпусів російських окупаційних військ.

"На сьогодні відмічається тенденція до збільшення загибелі російських громадян на території Донбасу. За наявною інформацією, тільки з початку 2016 року 42 громадянина РФ загинули на окупованій території на Донбасі", - заявив Скібіцький.