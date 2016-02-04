Тука розповів, скільки "ДНР" і "ЛНР" протримаються без російської підтримки

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука вважає, що на окупованих територіях Донбасу залишилося недостатньо ресурсів і за відсутності матеріальної підтримки з РФ самопроголошені "республіки" протримаються недовго. Про це він сказав у інтерв'ю журналу "Новое время".

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"Думаю, максимум півроку. Власних ресурсів там практично немає. Все, що можна було розграбувати, розграбували. Але мене більше турбує наступний крок. Припустимо, мир — Донбас повертається. Що робити з його знищеною інфраструктурою, за чий рахунок її відновлювати?", - заявив Тука.

Нагадаємо, в січні Путін заявив про відмову повернути Києву контроль над державним кордоном між Україною і Росією на окупованому Донбасі до внесення змін в Конституцію України в частині децентралізації.

Докладніше про перспективи окупованих територій на Донбасі читайте у свіжому випуску журналу "Новое время".