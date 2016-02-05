Росія готує фейкові сюжети про "біженців", які виїхали на окупований Донбас - розвідка

Про це йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

Зазначається, що під керівництвом офіцерів Управління інформаційного протиборства Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС на тимчасово окупованих територіях України готуються фейкові сюжети про т. зв. "біженців з України", які нібито виїхали в "ДНР" і "ЛНР" у зв'язку з вкрай складною соціально-економічною ситуацією та політичними переслідуваннями".

Читайте такожКомандування АТО може закрити усі пункти пропуску на лінії розмежування через провокації бойовиків

"Шляхом погроз і обіцянок російські фахівці інформаційної війни намагаються змусити українських біженців до надання антиукраїнських коментарів у постановочних сюжетах російських ЗМІ і під час зустрічей з підконтрольними РФ іноземними журналістами", - додають розвідники.