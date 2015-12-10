LifeNews знову перекрутив інформацію про обстріл на Донбасі, цього разу брехню "засікла" ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав під час відеоконференції з Дебальцевого.

Зокрема, представник ОБСЄ розповів про жінку, яка загинула в результаті обстрілу селища Зайцеве, що знаходиться на північ від Горлівки в Донецькій області. "Її трагічна загибель, як і тисяч інших українців за останні півтора року, просто вимагає від сторін припинити цей конфлікт", - заявив Хуг.

Він підкреслив, що не має права спекулювати на емоціях, тому що місія має завдання встановлювати факти порушення режиму припинення вогню та звітувати про них. При цьому він додав: "те, що я бачив після загибелі жінки - не надає мені оптимізму."

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"Я бачу, що здоровий глузд та людська відповідь на таку трагедію не послідували. Замість того, щоби подвоїти зусилля у дотриманні умов Мінських угод, що є єдиною надією на мирне вирішення цього конфлікту, ми бачимо, що ведеться гра у звинувачення між сторонами, і ці звинувачення спрямовані також на те, щоби викривити реальність та ввести в оману і місію ОБСЄ в тому числі", - заявив Хуг.

У цьому зв'язку він розповів, що побачив продемонстрований відеосюжет про обстріл Зайцевого, в якому були показані уламки від снарядів. Хуг стверджує, що на відео було показано інше місце, а не те, де загинула жінка. "Ми бачили цей сюжет у різних каналах. Наприклад, канал Life News вчора це демонстрував, а також позавчора", - уточнив Хуг.

"Місія не буде припиняти своїх зусиль та буде протистояти маніпуляції фактами, маніпуляціями на емоціях людей", - резюмував перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії.

Раніше, в середині листопада, в мережі з'явилося відео, на якому російськомовний перехожий псує кремлівському пропагандистському телеканалу Lifenews прямий ефір з Парижа. Він показує на камеру непристойний жест і російською мовою висловлює свою неприязнь до політики кремлівського каналу словами "LifeNews - п*****си!!".