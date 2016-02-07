День у зоні АТО: бойовики 37 разів обстріляли українських військових, в хід іде заборонена зброя

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

«У передмісті Донецька зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по наших укріпленнях в Пісках та Опитному. По українських позиціях в Мар’їнці, Авдіївці та на шахті Бутівка противник ще й застосовував гранатомети різних систем.

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Зі сторони Старомихайлівки з великокаліберних кулеметів та АГС проросійські найманці вели вогонь по Красногорівці», - сказано у повідомленні.

Крім того, за даними штабу, в районі тимчасово окупованої Горлівки терористи з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілювали українські опорні пункти в Новгородському та Миронівському. По українських позиціях в Троїцькому бойовики вели вогонь з мінометів.

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Неспокійно було й на Маріупольському напрямку, де противник з великокаліберних кулеметів обстріляв наш опорний пункт в районі Гранітного, додали у штабі АТО.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби терористи 47 разів обстріляли позиції українських силовиків, жертв серед військовослужбовців немає, одного було поранено.