Бойовики обстріляли ще не відкритий КПВВ у Золотому, поранено військового

За попередньою інформацією, одного із військовослужбовців було поранено, повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Зазначається, що бойовики обстріляли опорний пункт відразу після від’їзду місії ОБСЄ, яка перебувала на місці облаштування КПВВ.

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«У зв’язку із цим ми призупиняємо відкриття автомобільного пункту пропуску на невизначений термін. Для нас, у першу чергу, важлива безпека для мешканців по обидва боки лінії розмежування», – повідомив керівник Луганської ВЦА Георгій Тука.

Як повідомляв УНІАН, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що після серії відмов бойовики на Донбасі самі запропонували йому відкрити контрольно-пропускний пункт в Золотому. За його словами, українська сторона намагалася домогтися цього чотири місяці.