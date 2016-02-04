Бойовики погодилися відкрити пункт пропуску в Золотому - Тука

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що після серії відмов бойовики на Донбасі самі запропонували йому відкрити контрольно-пропускний пункт в Золотому. Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Новое время".

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"Для мене став великою несподіванкою той факт, що нам дали згоду на відкриття контрольно-пропускного пункту в районі міста Золоте. Ми намагалися домогтися цього чотири місяці. Для такого рішення необхідна згода обох сторін, і ми завжди потрапляли на відмову бойовиків, оскільки там Первомайськ — закрите місто. Що в ньому такого важливого, я не знаю. Але згоди не було", — розповів Тука.

"Минулого тижня ми взялися шукати альтернативні точки для організації пункту. Але тут з'явилося повідомлення: за півгодини до закінчення переговорів бойовики самі вийшли з ініціативою відкриття КПВВ у Золотому. Будь-яких пояснень такої зміни у мене немає. Головне, щоб пропозиція не виявилося пасткою", — додав він.

Зазначимо, що Тука планував відкрити пункт пропуску в Золотому у січні, але тоді, за його словами, зробити це було неможливо через обстріли.

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