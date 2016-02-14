Закритий через обстріли пункт пропуску "Мар’їнка" відновив роботу

Про це УНІАН повідомили у Держприкордонслужбі. Зазначається, що черг в обох напрямах не було.

Читайте такожЧерез постійні обстріли бойовиків у Мар'їнці закрили КПП«На КПВВ "Новотроїцьке" на в'їзд очікувало 20 автомобілів та 80 на виїзд відповідно. Черг на "Гнутовому" також не було», - йдеться у повідомленні.

Всього через контрольні пункти прослідувала така кількість осіб та транспортних засобів: КПВВ "Мар’їнка" – 2283 особи та 456 транспортних засобів; КПВВ "Новотроїцьке" – 6856 осіб та 1897 транспортних засобів; КПВВ "Гнутове" – 2222 особи та 698 транспортних засобів; КПВВ "Станично-Луганське" – 2147 осіб.