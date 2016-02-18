Бойовики "поливають" позиції сил АТО вогнем з гранатометів, кулеметів, БМП та зенітних установок

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що найбільша кількість порушень режиму припинення вогню зафіксована у передмістях Донецька та Горлівки.

З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів були обстріляні опорні пункти сил АТО в Опитному, Пісках, Троїцькому, Зайцевому, Новгородському та Луганському. Окрім того, в Мар’їнці та Опитному ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм.

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По позиціях українських військ неподалік Красногорівки противник впродовж доби шість разів відкривав вогонь, використовуючи міномети, зенітну установку та БМП.

"У районі Майорська проросійські найманці вкотре застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. З напрямку шахти 6-7 по наших укріпленнях вела вогонь 122-мм артилерійська установка ворога", - повідомили у штабі.

На Луганському напрямку зі стрілецької зброї були обстріляні українські позиції неподалік Трьохізбенки.