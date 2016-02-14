У секторі "М" бойовики здійснили два штурми позицій ВСУ, є постраждалі

11:14, 14 лютого 2016
Війна
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У секторі "Маріуполь" формування "ДНР" здійснили два штурми позицій Збройних Сил України, є постраждалі.

Фото УНИАН

Про це повідомив спікер сектору "Маріуполь" Олександр Кіндсфатер, передає сайт 0629. Формування "ДНР" здійснили дві спроби штурму позицій ВСУ біля Красногорівки. Атаки було відбито.

Читайте такожЧерез постійні обстріли бойовиків у Мар'їнці закрили КППЗа його словами, всього за добу 13 лютого і у ніч на 14 лютого з 6:00 до 04:00 формування "ДНР" 23 рази відкривали вогонь по позиціях ВСУ.

Обстріли велися з ПТУР, зенітних установок, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Двічі бойовики застосовували артилерію калібру 82 мм.

«ЗСУ відкривали у відповідь вогонь 10 разів», - зазначив Олександр Кіндсфатер.

«Обстрілу піддалися опорні пункти біля Мар'їнки (9 обстрілів), Красногорівки (8 обстрілів), Павлополя (2 обстріли), Гранітного (3 обстріли), Широкиного (1 обстріл). Є постраждалі серед особового складу ЗСУ. Кількість уточнюється», - додав спікер.

Кіндсфатер підкреслив, що формування "ДНР" вчергове відкрили вогонь по КПВВ «Мар'їнка». Пункт пропуску закрили для перетину громадян з метою безпеки.

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