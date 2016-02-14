У секторі "М" бойовики здійснили два штурми позицій ВСУ, є постраждалі

Про це повідомив спікер сектору "Маріуполь" Олександр Кіндсфатер, передає сайт 0629. Формування "ДНР" здійснили дві спроби штурму позицій ВСУ біля Красногорівки. Атаки було відбито.

Читайте такожЧерез постійні обстріли бойовиків у Мар'їнці закрили КППЗа його словами, всього за добу 13 лютого і у ніч на 14 лютого з 6:00 до 04:00 формування "ДНР" 23 рази відкривали вогонь по позиціях ВСУ.

Обстріли велися з ПТУР, зенітних установок, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Двічі бойовики застосовували артилерію калібру 82 мм.

«ЗСУ відкривали у відповідь вогонь 10 разів», - зазначив Олександр Кіндсфатер.

«Обстрілу піддалися опорні пункти біля Мар'їнки (9 обстрілів), Красногорівки (8 обстрілів), Павлополя (2 обстріли), Гранітного (3 обстріли), Широкиного (1 обстріл). Є постраждалі серед особового складу ЗСУ. Кількість уточнюється», - додав спікер.

Кіндсфатер підкреслив, що формування "ДНР" вчергове відкрили вогонь по КПВВ «Мар'їнка». Пункт пропуску закрили для перетину громадян з метою безпеки.