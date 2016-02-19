За добу в зоні АТО один український військовий отримав поранення

Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок таких активних бойових дій, на щастя, жоден військоивй України не загинув, лише один був поранений в районі Мар'їнки", - сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого жоден український солдат не загинув, двоє отримали поранення.