За добу в зоні АТО один український військовий отримав поранення

12:59, 19 лютого 2016
Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції один український військовий отримав поранення.

Фото УНИАН

Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок таких активних бойових дій, на щастя, жоден військоивй України не загинув, лише один був поранений в районі Мар'їнки", - сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого жоден український солдат не загинув, двоє отримали поранення.

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