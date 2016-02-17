За добу в зоні АТО двоє військових дістали поранення

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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«За минулу добу під час бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув. Одного було поранено у селищі Опитне осколками протитанкової керованої ракети. Крім цього, один український військовослужбовець, рухаючись на вантажівці, дістав поранення внаслідок підриву на протитанковій міні ТМ 62. Це сталося поблизу міста Золоте Луганської області», - зазначив речник.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинули троє українських військових, ще семеро отримали поранення.