За добу в зоні АТО двоє військових дістали поранення
13:20, 17 лютого 2016Війна
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За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, двоє дістали поранення.
За добу жоден український військовослужбовець не загинув / Фото УНИАН
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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«За минулу добу під час бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув. Одного було поранено у селищі Опитне осколками протитанкової керованої ракети. Крім цього, один український військовослужбовець, рухаючись на вантажівці, дістав поранення внаслідок підриву на протитанковій міні ТМ 62. Це сталося поблизу міста Золоте Луганської області», - зазначив речник.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинули троє українських військових, ще семеро отримали поранення.
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