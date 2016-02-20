За минулу добу під Авдіївкою поранено чотирьох військових

Як передає кореспондент УНІАН, про сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, жоден український військовослужбовець не загинув, чотирьох було поранено під Авдіївкою". - сказав Лисенко.