За минулу добу під Авдіївкою поранено чотирьох військових
12:50, 20 лютого 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення Антитерористичної операції поранено чотирьох українських військових, загиблих немає.
У зоні АТО поранено 4 військових / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, жоден український військовослужбовець не загинув, чотирьох було поранено під Авдіївкою". - сказав Лисенко.
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