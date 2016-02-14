За добу в зоні АТО поранено 7 українських військових

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

Читайте такожВ районі Мар'їнки внаслідок обстрілів поранені 5 українських військових"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, семеро дістали поранення", - сказав Олександр Мотузяник.

Він уточнив, що двоє бійців дістали осколкові поранення поблизу Мар’їнки, один військовий був поранений також осколками біля Верхнєтроїцького, 1 - від кульового пострілу під Зайцевим, 1 - від осколків, ще двох поранено внаслідок обстрілу з мінометів.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО внаслідок обстрілів бойовиками поранено двох українських військовослужбовців, загиблих не було.