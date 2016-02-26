На лінії фронту біля Донецького аеропорту снайпер поранив волонтера
16:30, 26 лютого 2016Війна
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21-річний волонтер з Львівської області отримав вогнепальне поранення в селі Водяне Ясинуватського району, що знаходиться на лінії фронту біля Донецького аеропорту.
REUTERS
Як повідомляє Головне управління поліції в Донецькій області, попередньо встановлено, що чоловіка поранив снайпер.
Волонтер госпіталізований. Медики констатували у нього вогнепальне поранення плеча, йому надано необхідну медичну допомогу.
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За попередніми даними, волонтер був поранений снайпером в нічний час.
Обставини події встановлюються.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.
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