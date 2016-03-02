Бойовики продовжують концентрувати бронетехніку і артилерію у районі Донецька - ІС

Про це повідомляє народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» (ІС) Дмитро Тимчук. Зокрема, на північ від вулиці Петровського зафіксовано 6 одиниць 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», 2 од. БТР-80 та 3 од. МТ-ЛБ. На захід від проспекту Кобзаря помічено до танкової роти терористів. Ясиноватським шосе на Спартак прибуло посилення (або ротація) – 4 Урали з особовим складом (у двох на причепі ЗУ-23-2), 2 од. БТР-80 та 1 од. БМП-2.

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За даними ІС, в район Ясинуватської розв'язки і висоти 251.2 бойовики перекинули посилення зі складу своєї тактичної групи, розгорнутої в районі Крутої Балки – кілька од. МТ-ЛБ і 3 од. БМП-2.

«На приморському напрямку бойовики посилюють дві свої тактичні групи. Одна розгорнута по рубежу Оленівка–Докучаєвськ–Стила, друга – в районі Тельманового. За добу фіксувалася перекидання до складу цих груп всього 5 од. БМП-2, 6 од. БТР-70,80, 2 од. МТ-ЛБ, а також 10-11 вантажівок. Основна частина засобів перекидається з боку Старобешевого», - йдеться в повідомленні.

Як відзначається, на цьому тлі демонстративна активність терористів у районі Саханка-Комінтернове-Заїченко останніми днями може бути спробою відволікання уваги від посилення цих груп.

«З боку Краснодона до Луганська прибуло до 10 паливозаправників. У цій же колоні до міста було завезено 2 од. САУ 2С3 «Акація». САУ перевозилися затентованими, на танкових транспортерах», - відзначив координатор групи.