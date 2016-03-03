Штаб АТО зафіксував 62 обстріли позицій ЗСУ, дедалі частіше бойовики використовують міномети

Зафіксовано 62 обстріли позицій ЗСУ. Дедалі частіше бойовики використовують міномети.

"На Донецькому напрямку терористи здійснили 34 обстріли укріплень українських бійців. З гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру російські найманці вели вогонь по опорних пунктах поруч з Троїцьким, Красногорівкою, Опитним, Пісками, Зайцевим та Луганським", - йдеться у повідомленні.

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На Маріупольському напрямку з 82 та 120 мм мінометів бойовики обстрілювали позиції під Гнутовим та Талаківкою, з БМП-2 під Новотроїцьким та Гранітним. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів терористи вели вогонь по опорних пунктах поблизу Мар’їнки, наголосили у штабі.

"О 21.00 ДРГ противника з ручних гранатометів та стрілецької зброї обстріляли опорний пункт поруч з Новотроїцьким. Отримавши гідну відсіч від наших бійців з БМП-1, АГС та стрілецької зброї бойовики відійшли в напрямку Докучаєвська. Неприцільний вогонь з мінометів вівся по наших укріпленнях поблизу Водяного, Павлополя, Талаківки та Гнутового", - йдеться у повідомленні.