Бойовики різко активізувались на трьох напрямках в зоні АТО – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«Противник різко активізувався на Луганському напрямку. Зокрема в Попаснянському районі відбулося 6 мінометних обстрілів наших позицій з боку незаконних збройних формувань. Також на цих же рубежах оборони противник застосовував стрілецьку зброю та гранатомети», - заявив Лисенко.

«На Донецькому напрямку ворог продовжує активно порушувати перемир’я на Світлодарській дузі, в районі Горлівської агломерації та на лінії фронту Авдіївка – Піски – Красногорівка. Противник активно застосовує важке озброєння – міномети та БМП. Також епізодично ведеться снайперський вогонь по наших позиціях. Спокійно на цій ділянці фронту лише вранці – до 11-ї години», - сказав Лисенко.

«Зберігається надзвичайно напружена обстановка на Маріупольському напрямку. Активні бойові дії розгорнулися на двох ділянках фронту: Красногорівка – Мар’їнка та Гнутове – Талаківка», - зазначив речник АП з питань АТО.