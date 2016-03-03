Бойовики на світанку обстріляли позиції українських військових з "Градів" (відео)

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні зранку бойовики застосували проти сил АТО РСЗВ БМ-21 "Град". Обстріл з реактивної артилерії по позиціях Збройних Сил України вівся з боку бойовиків НЗФ із Донецька по Красногорівці", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що по силах АТО було випущено щонайменше по 10 реактивних снарядів у кожному окремому випадку.

Обстріл було здійснено о 5:15 ранку.

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Опубликовано Прес-центр штабу АТО 3 марта 2016 г.

Як відомо, РСЗВ "Град" за мінськими угодами мають бути відведені від лінії розмежування щонайменше на 21 км від лінії розмежування.

Нагадаємо, днями українська сторона надала представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ інформацію про наявність танків, САУ та 122-міліметрових РСЗВ “Град” в районах Єнакієвого, Донецька і Тореза.

Учора в ОБСЄ заявили, що другим рішенням Тристоронньої контактної групи оформлено повне припинення навчань з бойовою стрільбою на лінії зіткнення. Це рішення поширюється на всі види зброї будь-якого калібру і набуває чинності 4 березня цього року опівночі за київським часом.