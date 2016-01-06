Бойовики переховують на Донбасі "відведені" танки та важку вогнеметну систему "Буратино" - розвідка

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони України.

"Представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ надана інформація про наявність у районах Новогригорівка, Макіївка та Донецьк забороненого Мінськими домовленостями озброєння – танків та важкої вогнеметної системи ТОС-1 "Буратино", - йдеться у повідомленні розвідки.

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Крім того, протягом доби зусилля противника зосереджувались на веденні розвідки та проведенні диверсійних дій в тилу сил АТО на Слов’янському та Донецькому напрямках; підвищенні боєздатності, доукомплектуванні та логістичному забезпеченні з’єднань і частин 1 та 2 АК.

Раніше представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ була надана інформація про наявність у районах н. п. Макіївка і Моспине забороненого Мінськими домовленостями озброєння - танків і САУ.