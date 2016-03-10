У штабі АТО вважають "бойовиками в українській формі" людей, що намагалися взяти під контроль розв'язку біля Авдіївки

Як розповів телеканалу "112 Україна" речник прес-центру штабу АТО Сергій Жмурко, говорити про повномасштабний наступ наразі не можна.

У той же час у прес-центрі підтверджують і велику кількість техніки, і регулярне порушення Мінських домовленостей, також, за його твердженнями, поширюється неправдива інформація про обстріл з боку українських військових.

"В районі дачних ділянок південніше Авдіївки відзначено піхотні групи бойовиків, які були переодягнені у форму військовослужбовців, але у них на ногах були білі пов'язки, традиційні для незаконних збройних формувань. Вони відкрили вогонь з сірої зони по своїх позиціях, у відповідь по них відкрили неприцільний вогонь, щоб сфотографувати це і викласти, що це ВСУ намагаються взяти під контроль транспортну розв'язку біля Авдіївки", - розповів він.

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Нагадаємо, за заявами волонтерів, 8 березня українські військові нібито закріпилися біля Ясинуватської розв'язки під Авдіївкою, через яку йшло сполучення між окупованими Донецьком та Горлівкою.