ОБСЄ призупинила роботу патрульної бази у Станиці Луганській

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії за підсумками її роботи станом на 9 березня.

"Передова патрульна база СММ у Станиці Луганській тимчасово не працює з міркувань безпеки", - йдеться у звіті.

Разом з тим зазначається, що у Луганській області загальна ситуація з безпекою залишалася відносно спокійною.

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"Число щоденних порушень режиму припинення вогню коливалося на рівні низьких двозначних чисел – більшість із цих випадків були пов’язані з навчаннями з бойовою стрільбою", - додали у звіті.

Також спостерігачі відзначили незначне зменшення застосування артилерії і мінометів, однак, висловили занепокоєння зафіксованим активнішим використанням реактивних систем залпового вогню та наявністю їх у межах ліній відведення, визначених у Мінському комплексі заходів, та збільшенням наявності інших заборонених озброєнь у межах зони безпеки.

Крім того, наголошується у звіті, місія продовжує реєструвати відсутність озброєнь у місцях їхнього постійного зберігання, а також місцях розміщення відведених важких озброєнь.

Як відомо, патрульна база СММ в Станиці Луганській була відкрита 16 січня.