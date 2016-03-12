Минулої доби в зоні АТО загинуло двоє військовослужбовців і один поранений

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожЗа добу бойовики різко збільшили обстріли позицій сил АТО«За минулу добу внаслідок бойових дій не обійшлося без жертв – двоє українських військовослужбовців загинуло і ще один дістав поранення», - сказав він.

За словами Лисенка, один військовий загинув під час мінометного обстрілу в районі Авдіївки, двоє інших бійців потрапили під обстріл з ворожого БМП під час пересування до позицій сил АТО біля селища Новгородське.

Крім того, як повідомив спікер АП, під Маріуполем поранено цивільного, який пересувався на тракторі і підірвався на вибуховому пристрої бойовиків.

Загалом, як зауважив Лисенко, обстановка на лінії зіткнення минулої доби характеризувалася різким збільшенням кількості обстрілів і збройних провокацій з боку бойовиків.

"Ворог активно застосовував міномети, бронетехніку та артилерію, заборонені Мінськими домовленостями", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, за добу в зоні АТО бойовики значно збільшили кількість обстрілів позицій сил АТО