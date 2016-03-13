У Мар'їнці бойовики обстріляли бригаду робітників під час ремонту газопроводу (фото)

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на СЦКК.

"Сьогодні, 12 березня, з непідконтрольної уряду України території Донбасу були в черговий раз обстріляні ремонтники, які виконували відновлювальні роботи на газопроводі Мар'їнка - Красногорівка. Обстріли були здійснені з окупованих бойовиками західних околиць Донецька, а саме з району Трудовський", - йдеться в повідомленні.

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Так, близько 9:00 ремонтну бригаду обстріляв снайпер, а близько 11:00 бойовики обстріляли ремонтників з великокаліберного кулемета. В результаті обстрілу пошкоджена ремонтна техніка.

"Цивільні особи були змушені повністю припинити заплановані роботи і ховатися від обстрілів, оскільки виникла загроза їх життю. Для виведення робітників і техніки з-під обстрілу, українська сторона СЦКК була змушена ввести режим "Тиша". За попередніми даними, ніхто з робочого персоналу не постраждав, однак обстрілом з кулемета був пошкоджений трактор. В даний час люди з небезпечної ділянки виведені, здійснюються заходи з евакуації пошкодженої техніки ", - додали в штабі.

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