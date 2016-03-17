Через Дякове в РФ за 5 днів вивезли 60 тіл загиблих на Донбасі російських військових - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, військовою розвідкою встановлено чергові втрати у підрозділах 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, що беруть участь в бойових зіткненнях на Донецькому та Волноваському напрямках.

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«16 березня ц. р. загинули 6 військовослужбовців 11-го ОМСП і 7 отримали поранення. 8 поранених у 3-й окремій мотострілецькій бригаді (Горлівка)», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що «з 10 по 15 березня ц. р. через н. п. Дяково (Україна) в н. п. Куйбишеве (Ростовська обл.) вивезено 60 тіл загиблих військовослужбовців ЗС РФ».