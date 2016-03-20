Бойовики посилили обстріли після від’їзду місії ОБСЄ – найгарячіше було на Донецькому напрямку

Після закінчення роботи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та відбуття її до ППД, бойовики з 17.00 19 березня наростили бойову активність та продовжили обстріли позицій сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За добу зафіксовано 32 обстріли, 31 з них на Донецькому напрямку, зазначають у штабі.

"З мінометів калібру 82 мм бойовики вели вогонь по опорних пунктах поблизу Авдіївки, Пісків, Зайцевого та Майорська.

Зі 120 мм мінометів та самохідних артилерійських установок калібру 152 мм проросійські терористи обстріляли захисників Авдіївки.

Під вогнем зенітних установок опинились українські бійці у Миронівському та Троїцькому, а з гранатометів та кулеметів ворог вів вогонь по позиціях поблизу Авдіївки, Пісків, Троїцького та Майорська.

На Луганщині снайпери обстрілювали опорні пукти поблизу Трьохізбенки.

Неприцільним вогнем по опорних пунктах поблизу Опитного, шахти Бутівка, Новгородського, Луганського та Красногорівки ворог намагався спровокувати наших бійців на вогонь у відповідь», - йдеться у повдіомленні.

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На Маріупольському напрямку дотримувався режим тиші. З опівночі обстріли позицій ЗСУ припинилися, зазначають у штабі АТО.